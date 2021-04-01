الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على تصنيع لقاحات كورونا
كتب- أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن مصر لديها القدرة على تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لفتت الانتباه إلى أن القدرة على التصنيع والإنتاج قلت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، لكن جائحة كورونا أثبتت أهمية الإنتاج الوطني والإقليمي للقاحات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.
وقالت إن: "تصنيع اللقاحات موضوع يتطلب بجانب القدرة المالية، قدرات تقنية كبيرة ووجود أنظمة الجودة والمعرفة العلمية والتقنية ولدينا في الوقت الحالي 5 دول لديها هذه القدرات، من بينها مصر".
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