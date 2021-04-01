حددت 5 سنوات.. السيسي: "قولنا للشركة المنفذة لمصنع البلازما هنقدم كل التسهيلات للانتهاء في عامين"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة مستعدة بكل ما يلزم لتوطين صناعة الدواء في مصر.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة، الخميس: "اتكلموا على البلازما ومكنش متاح التكنولوجيا دي في مصر، لكن أقدر أقولكم إن إحنا خلال سنتين هيكون عندنا مصنع للبلازما".

وتابع الرئيس: "الشركة اللي جت قالت محتاجين 5 سنوات قولنا لأ، هنقدم كل التسهيلات الممكنة علشان نخلص في عامين، عندنا عدد سكان كبير أوي نقدر نحصل على البلازما اللازمة لهذه الصناعة".

​ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، حيث تعد مدينة الدواء، من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

​كما تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.