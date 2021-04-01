أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

حددت 5 سنوات.. السيسي: "قولنا للشركة المنفذة لمصنع البلازما هنقدم كل التسهيلات للانتهاء في عامين"

11:51 ص الخميس 01 أبريل 2021
حددت 5 سنوات.. السيسي: "قولنا للشركة المنفذة لمصنع البلازما هنقدم كل التسهيلات للانتهاء في عامين"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة مستعدة بكل ما يلزم لتوطين صناعة الدواء في مصر.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة، الخميس: "اتكلموا على البلازما ومكنش متاح التكنولوجيا دي في مصر، لكن أقدر أقولكم إن إحنا خلال سنتين هيكون عندنا مصنع للبلازما".

وتابع الرئيس: "الشركة اللي جت قالت محتاجين 5 سنوات قولنا لأ، هنقدم كل التسهيلات الممكنة علشان نخلص في عامين، عندنا عدد سكان كبير أوي نقدر نحصل على البلازما اللازمة لهذه الصناعة".

​ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، حيث تعد مدينة الدواء، من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

​كما تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

عبدالفتاح السيسي السيسي مصنع البلازما صناعة الدواء مدينة الدواء المصرية

الخبر التالى:

بعد انتهاء المهلة.. تحرك حكومي للتعامل مع رافضي التصالح على مخالفات البناء
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يكشف الجندي المجهول وراء إنشاء مدينة الدواء المصرية: في ذمة الله الآن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا