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فكرة بدأت منذ 7 سنوات.. السيسي يكشف تفاصيل إنشاء مدينة الدواء المصرية

11:46 ص الخميس 01 أبريل 2021
فكرة بدأت منذ 7 سنوات.. السيسي يكشف تفاصيل إنشاء مدينة الدواء المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للحكومة على الجهد المبذول في صناعة الدواء في مصر، قائلا: "بنتكلم في حاجة بتمس مريض، المريض عنده مشكلة كبيرة أوي في إنه يجد الدواء الجيد بسعر مناسب علشان التكلفة متبقاش كبيرة سواء على الدولة أو على المواطن نفسه اللي بيشتري الدواء".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مدينة الدواء المصرية بالخانكة، الخميس: "المشروع ده بدأنا التفكير فيه من حوالي 7 سنوات وخد وقت كبير أوي علشان نعمل مصانع بأكفأ ما يكون وبشكل علمي متكامل حتى تكون جدارة الأدوية المنتجة عالية جدًا طبقا للمعايير الأوروبية أو معايير منظمة الصحة العالمية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، حيث تعد مدينة الدواء، من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد، من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي صناعة الدواء مدينة الدواء منطقة الخانكة

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