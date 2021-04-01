السيسي يكشف الجندي المجهول وراء إنشاء مدينة الدواء المصرية: في ذمة الله الآن
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للدكتور اللواء صلاح الشاذلي، بسبب مجهوده في إنشاء مدينة الدواء المصرية.
وقال السيسي، خلال افتتاح المدينة بالخانكة، اليوم الخميس: مش هنسى أوجه لجندي مجهول كان هو اللي اتحرك في دراسات وإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات.
وتابع: بقول اسمه وهو في ذمة الله، هو اللواء دكتور صلاح الشاذلي وأرجو نوجه ليه التحية وأسرته
كان موضوع جديدة بالنسبة لينا نتحرك فيه بالمستوى ده وكان محتاج مكاتب وشركات استشارية عالمية علشان تطلع المشروع متكامل وبالدقة دي.
وواصل السيسي: بقول لأسرته متشكرين ومش ناسيين أبدا الرجال العظام التي ساهمت في المدينة، على كتفه طوال 7 سنوات يتم التحرك في المشروع ده.. أرجو نطلق اسمه على أحد الميادين والمحاور.
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