أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السيسي يكشف الجندي المجهول وراء إنشاء مدينة الدواء المصرية: في ذمة الله الآن

11:38 ص الخميس 01 أبريل 2021
السيسي يكشف الجندي المجهول وراء إنشاء مدينة الدواء المصرية: في ذمة الله الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للدكتور اللواء صلاح الشاذلي، بسبب مجهوده في إنشاء مدينة الدواء المصرية.

وقال السيسي، خلال افتتاح المدينة بالخانكة، اليوم الخميس: مش هنسى أوجه لجندي مجهول كان هو اللي اتحرك في دراسات وإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات.

وتابع: بقول اسمه وهو في ذمة الله، هو اللواء دكتور صلاح الشاذلي وأرجو نوجه ليه التحية وأسرته

كان موضوع جديدة بالنسبة لينا نتحرك فيه بالمستوى ده وكان محتاج مكاتب وشركات استشارية عالمية علشان تطلع المشروع متكامل وبالدقة دي.

وواصل السيسي: بقول لأسرته متشكرين ومش ناسيين أبدا الرجال العظام التي ساهمت في المدينة، على كتفه طوال 7 سنوات يتم التحرك في المشروع ده.. أرجو نطلق اسمه على أحد الميادين والمحاور.

عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء المصرية السيسي الخانكة صلاح الشاذلي

الخبر التالى:

فكرة بدأت منذ 7 سنوات.. السيسي يكشف تفاصيل إنشاء مدينة الدواء المصرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يكشف الجندي المجهول وراء إنشاء مدينة الدواء المصرية: في ذمة الله الآن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا