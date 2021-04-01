بعيدا عن كورونا.. 5 توجيهات من الحكومة للمحافظين لاستقبال شهر رمضان

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، برفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يوميا.

وأكد شعراوي، وفق بيان، اليوم، على أن الوزارة ستتابع مع كافة الوزارات والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

وطالب شعراوي، المحافظين، بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

كما وجه برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة في كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.