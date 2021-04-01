أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس هيئة الدواء: مصر أول دولة في الشرق الأوسط في تصنيع دواء كورونا

11:23 ص الخميس 01 أبريل 2021
رئيس هيئة الدواء: مصر أول دولة في الشرق الأوسط في تصنيع دواء كورونا

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن معدلات أداء الهيئة وصلت إلى تقييم 1500 مستحضر وملف شهريًا، وتقيم أيضًا 2000 دراسة وعينة شهريًا.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن صناعة الدواء تعتبر من الأمن القومي.

واستعرض الدكتور تامر عصام، آلية التسجيل السريع عن طريق رخصة الاستخدام الآمن، مؤكدًا على أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تصنع الدواء الخاص بفيروس كورونا.​

هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام الشرق الأوسط تصنيع دواء كورونا مدينة الدواء منطقة الخانكة

الخبر التالى:

بعيدا عن كورونا.. 5 توجيهات من الحكومة للمحافظين لاستقبال شهر رمضان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يكشف الجندي المجهول وراء إنشاء مدينة الدواء المصرية: في ذمة الله الآن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا