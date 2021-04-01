رئيس هيئة الدواء: مصر أول دولة في الشرق الأوسط في تصنيع دواء كورونا
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن معدلات أداء الهيئة وصلت إلى تقييم 1500 مستحضر وملف شهريًا، وتقيم أيضًا 2000 دراسة وعينة شهريًا.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن صناعة الدواء تعتبر من الأمن القومي.
واستعرض الدكتور تامر عصام، آلية التسجيل السريع عن طريق رخصة الاستخدام الآمن، مؤكدًا على أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تصنع الدواء الخاص بفيروس كورونا.
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