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رئيس الوزراء: تجاوزنا 750 ألف تدخل جراحي في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

10:42 ص الخميس 01 أبريل 2021
رئيس الوزراء: تجاوزنا 750 ألف تدخل جراحي في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أطلقت العديد من المبادرات المهمة على مستوى العالم منها القضاء على قوائم الانتظار والتي تجاوزت 750 ألف تدخل جراحي تم تقديمهم للمصريين بدون مقابل.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، اليوم الخميس، أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات التي تنفذها مصر.

وتابع: منذ فترة وجيزة شرفنا بإطلاق الرئيس باقي محافظات المرحلة الأولى للمشروع، بحجم إنفاق واستثمار ضخم جدا في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الحكومة مهمتة بالانطلاق بقوة في تقديم أفضل خدمة طبية، لافتا إلى أنه سيتم تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات في الريف المصري ضمن مبادرة تطوير الريف.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مبادرة إنهاء قوائم الانتظار مدينة الدواء بالخانكة

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