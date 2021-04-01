بسبب نقل المومياوات.. غلق محطة مترو السادات السبت المقبل لمدة 9 ساعات

كتب- أسامة علي:

أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إغلاق محطة مترو السادات السبت المقبل.

وأضاف عبدالهادي، لمصراوي، الخميس، أنه سيتم إغلاق محطة مترو مترو السادات فقط لمدة 9 ساعات، وذلك بالتزامن مع موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأشار متحدث المترو إلى أنه الإغلاق سيبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء.​