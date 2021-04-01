التطبيق 17 أبريل.. قرار حكومي جديد بتغيير مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من السبت 17 أبريل بدلاً مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة والذي كان ينص على بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021.

ونص القرار الوزاري في مادته الأولى على: استثناء من أحكام المادة السادسة من قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، يتم بدء العمل بالمواعيد الصيفية لهذا العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/4/2021م.

كما نص القرار في المادة الثانية على: تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية على أن : تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما نصت المادة الرابعة على أن: تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقاً للمادة الخامسة تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.​