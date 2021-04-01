قرار جمهوري بتخصيص أراض في شمال سيناء لإقامة مشروعات انتاج داجني وحيواني

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 94 لسنة 2021؛ بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الانتاج الداجني والحيواني.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.