قرار جمهوري بتخصيص أراض في شمال سيناء لإقامة مشروعات انتاج داجني وحيواني
القاهرة - (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 94 لسنة 2021؛ بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الانتاج الداجني والحيواني.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202131
عدد المصابين
-
154694
عدد المتعافين
-
11995
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان