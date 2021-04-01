قرار جمهوري بشأن برنامج دعم الكهرباء
القاهرة - (أ ش أ):
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ ٢٢٥ مليون يورو، والموقع بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في أول نوفمبر ٢٠٢٠.
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