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مصر تطلب أكثر من مليار دولار تعويضا عن جنوح سفينة في قناة السويس

02:26 ص الخميس 01 أبريل 2021
مصر تطلب أكثر من مليار دولار تعويضا عن جنوح سفينة في قناة السويس

الفريق أسامة ربيع

القاهرة - (د ب أ):
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هيئة القناة ستطلب أكثر من مليار دولار في شكل تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة "إيفر جيفن" بسبب الخسائر الناجمة عن توقف الملاحة بالقناة نتيجة جنوح السفينة وتعطل حركة الملاحة لمدة 6 أيام.

وأشار ربيع في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء إلى أنه سيتم منح حوافز بتخفيضات تتراوح ما بين 5 إلى 15% للسفن المتضررة بسبب السفينة الجانحة وفقا لانتظار كل منها، مؤكدا أن نحو 800 شخص ساهموا في إنجاز تعويم السفينة الجانحة.

وقال إن السفينة الجانحة بقناة السويس لن تخرج من مصر إلا بعد دفع التعويضات، موضحًا أن تحقيقا بدأ الأربعاء للوقوف على ملابسات ما حدث.

هيئة قناة السويس توقف الملاحة شركة إيفر جيفن السفينة الجانحة
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