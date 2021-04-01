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فيديو وصور- حريق يلتهم 6 أشجار نخيل بحديقة الشلالات في الإسكندرية

01:39 ص الخميس 01 أبريل 2021
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الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق اندلع، مساء الأربعاء، بحديقة الشلالات بالحي اللاتيني، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا يفيد نشوب حريق بحديقة الشلالات بحي وسط الإسكندرية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بعدد 6 أشجار نخيل بالحديقة المشار إليها، فيما رجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق بسبب "عقب سيجارة"، وذلك دون حدوث إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أشجار الحديقة.

وفي سياق متصل، نفى مصدر أمني ما تردد عن حدوث الحريق بسبب خط غاز مار بحديقة الشلالات.

تحرر المحضر بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الحماية المدنية اندلاع حريق الا?سكندرية حديقة الشلالات
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