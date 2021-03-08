أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث أسيوط الغربي متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

طايع مهنئا عامر برئاسة "دينية الشيوخ": إضافة لمسيرة التجديد

05:11 م الإثنين 08 مارس 2021
طايع مهنئا عامر برئاسة "دينية الشيوخ": إضافة لمسيرة التجديد

د. يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور يوسف السيد عامر، بعد فوزه بمنصب رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ.

وأكد رئيس القطاع الديني، في تهنئته، أن وجود الدكتور يوسف عامر، في مجلس الشيوخ، يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام، داعيا الله عز وجل أن يعينه في مهمته الجليلة لخدمة الدين والبلاد والعباد.

وهنأ رئيس القطاع الديني النائبين محمد سليم ونادر سليم لفوزهما بمنصب الوكيلين، والدكتورة خضرة سالم لفوزها بأمانة سر اللجنة.

وفاز الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس بأغلبية ساحقة.

وقال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، إنه إذا كان للدين أركان وثوابت لابد من الإيمان بها فإن هناك أهداف أو مقاصد عليا جاء من أجل إقامتها وإشاعتها في نفوس العالمين، ولعل من أهم هذه الأهداف والمقاصد الجليلة "صناعة الحضارة "التي هي فريضة إسلامية و"مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي.

جابر طايع وزارة الأوقاف يوسف السيد عامر رئيس اللجنة الدينية مجلس الشيوخ

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بحضور زعيم الأغلبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 187716

    عدد المصابين

  • 144917

    عدد المتعافين

  • 11082

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 118096425

    عدد المصابين

  • 93721102

    عدد المتعافين

  • 2619861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ذكراها الجمعة.. هل تتكرر عاصفة التنين هذا العام؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا