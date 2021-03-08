أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا

عبدالسلام الجبلي رئيسا للجنة زراعة الشيوخ.. ونبيل والسباعي وكيلين

01:09 م الإثنين 08 مارس 2021
عبدالسلام الجبلي رئيسا للجنة زراعة الشيوخ.. ونبيل والسباعي وكيلين

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

فاز المهندس عبدالسلام مصطفي الجبلي، برئاسة لجنة الزراعة، وفاز كلا من النائبين عمرو نبيل ومحمد أحمد ماهر السباعي وفاز بأمانة السر النائب جمال أبو الفتوح.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

مجلس الشيوخ لجنة زراعة الشيوخ عبدالسلام الجبلي عبدالوهاب عبدالرازق

الخبر التالى:

صندوق التنمية المحلية يمول 2483 مشروعا باستثمارات 28 مليون جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 186503

    عدد المصابين

  • 144019

    عدد المتعافين

  • 10995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 117043688

    عدد المصابين

  • 92587702

    عدد المتعافين

  • 2598596

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:موجة حارة خلال 48 ساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وسبب ارتفاع الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا