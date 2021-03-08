عبدالسلام الجبلي رئيسا للجنة زراعة الشيوخ.. ونبيل والسباعي وكيلين

كتب- نشأت علي:

فاز المهندس عبدالسلام مصطفي الجبلي، برئاسة لجنة الزراعة، وفاز كلا من النائبين عمرو نبيل ومحمد أحمد ماهر السباعي وفاز بأمانة السر النائب جمال أبو الفتوح.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.