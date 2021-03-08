وزير الخارجية اليوناني يصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤلين، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل الوضع السياسي وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن وزير خارجية السودان وصل على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوأنو، قد أعلن منذ يومين أن زيارة وزير الخارجية بلاده تدل على العلاقات الممتازة بين البلدين، موضحًا أنه ستتم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية، ومجمل الوضع السياسي، والتعاون الاقتصادي، وأيضا التعاون في قطاع الطاقة، كما سيتم التطرق لمناقشة القضايا الإقليمية سواء التطورات في شرق المتوسط أو الوضع في ليبيا.

وتابع بابايوأنو: سيتم التركيز خلال الزيارة على متابعة "منتدى الصداقة"، الذي عقد مؤخرًا في أثينا، وعلى هامشه كان هناك لقاء ثنائي بين وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، و نظيره سامح شكري وزير الخارجية، وأيضا اجتماع ثلاثي بين اليونان وقبرص ومصر.