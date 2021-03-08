كورونا في 24 ساعة| 41 وفاة والصحة تعلن أنواع اللقاحات.. وتحذير من عرض مزعج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144019 حالة حتى اليوم.

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