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الـ137 متر بـ770 ألف جنيه.. المركزي للتعمير يطرح شققًا للبيع بمشروع "عصفور الجنة" (أسعار وشروط)

09:00 ص الإثنين 08 مارس 2021
الـ137 متر بـ770 ألف جنيه.. المركزي للتعمير يطرح شققًا للبيع بمشروع "عصفور الجنة" (أسعار وشروط)

أرشيفية

​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بيع 133 شقة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب والمرافق، في مشروع عصفور الجنة بمساحات مختلفة.

وينشر "مصراوي" تفاصيل الحصول على شقة ضمن الوحدات المطروحة بنظام التخصيص، والتي جاءت على النحو التالي:

- يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه، اعتبارًا من 17 مارس الجاري.

- يتم التخصيص وفقًا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة، على أن يتم إغلاق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الوحدات المعروضة للبيع.

- يتواجد المشروع بالقطعة 75 متر جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

الأسعار والمساحات:
تتنوع المساحات والأسعار داخل المشروع حيث سجل سعر المتر للوحدة الـ81 مترًا 5375 جنيه، وبلغ السعر الأجمالي لووحدة 435 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ76 مترًا، 425 ألف جنيه.

ووصل المتر لـ5629 جنيهًا للوحدة الـ137 مترًا، ويبلغ ثمنها الإجمالي 773 ألف جنيه.

نظام السداد:
- النظام الأول: سداد فوري لكامل ثمن الوحدة الموضح.
- النظام الثاني: السداد بالتقسيط بالنظام التالي:
1- سداد 15 % من قيمة ثمن الوحدة جدية حجز.
2- 15 % دفعة تخصيص.
3- 20 % دفعة استلام (عند استلام الوحدة).
4- 50 % المتبقية تسدد على 5 سنوات (60 شهر بفائدة البنك المركزي)، أقساط شهرية فقط ولا يوجد أقساط ربع أو نصف سنوية.

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مشروع عصفور الجنة وزارة الإسكان وحدات سكنية

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