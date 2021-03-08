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​"التموين" تطالب البقالين بالالتزام بنسب صرف السلع

01:21 ص الإثنين 08 مارس 2021
​"التموين" تطالب البقالين بالالتزام بنسب صرف السلع

الدكتور علي المصيلحي

كتب- محمد سامي:

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارها الصادر للبقالين التموينيين، بشأن الالتزام بنسب صرف سلع المنظومة التموينية وهي السكر، والأرز، والزيت.

وأكدت وزارة التموين في خطابها صرف 2 كجم من السكر للفرد، وزجاجة زيت لكل فرد، و2 كجم أزر للبطاقة، كما شددت وزارة التموين على عدم التجاوز بأي حال من الأحوال ببيع أي كميات من السلع الاستراتيجية للمنظومة التموينية حسب المعدل المتفق عليه، مع استكمال باقي صرف المستحق من سلع المنظومة التموينية الأخرى.

وكان ربط السلع الأساسية المدعمة على بطاقات التموين شهريًا في وقت سابق لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بمعدل كيلو سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت طعام.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين متابعتها المستمرة لانتظام صرف السلع التموينية بالتقارير اليومية والحملات الميدانية بالتعاون مع مديريات التموين بكافة المحافظات.

وزارة التموين سلع المنظومة التموينية السكر الأرز

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