أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

10:50 م الأحد 07 مارس 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب– أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس الاثنين، دافئ على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن طقس الاثنين شديد البرودة ليلًا على كافة أغلب الانحاء، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، أن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقيربة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وتنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: 24 – 13

الإسكندرية :23 – 13

مطروح: 21 – 10

الزقازيق: 24 – 13

الإسماعيلية: 24 – 12

العريش: 22 – 12

أسيوط: 27 – 11

أسوان: 32 – 13

الوادي الجديد: 30 – 12

شلاتين: 29 – 15

اقرأ أيضًا..

- الشتاء لم ينته.. تحذيران من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

​مستشار رئيس الوزراء: نقل الطفلين المصابين بـ"تضخم في الوجه" للمستشفى للعلاج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 186503

    عدد المصابين

  • 144019

    عدد المتعافين

  • 10995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 117043688

    عدد المصابين

  • 92587702

    عدد المتعافين

  • 2598596

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:41 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا