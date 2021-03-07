ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب– أسامة علي:
أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس الاثنين، دافئ على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.
وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن طقس الاثنين شديد البرودة ليلًا على كافة أغلب الانحاء، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضح الخبراء، أن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقيربة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وتنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:
القاهرة: 24 – 13
الإسكندرية :23 – 13
مطروح: 21 – 10
الزقازيق: 24 – 13
الإسماعيلية: 24 – 12
العريش: 22 – 12
أسيوط: 27 – 11
أسوان: 32 – 13
الوادي الجديد: 30 – 12
شلاتين: 29 – 15
اقرأ أيضًا..
- الشتاء لم ينته.. تحذيران من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
186503
عدد المصابين
-
144019
عدد المتعافين
-
10995
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
117043688
عدد المصابين
-
92587702
عدد المتعافين
-
2598596
عدد الوفيات
إعلان