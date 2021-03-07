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​السكة الحديد: يقظة قائد قطار أنقذت سيدة ألقت بنفسها على القضبان (فيديو)

10:50 م الأحد 07 مارس 2021
​السكة الحديد: يقظة قائد قطار أنقذت سيدة ألقت بنفسها على القضبان (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، أنه أثناء دخول قطار 983 أسوان/ القاهرة محطة أبو تشت بمحافظة قنا، فوجئ قائد القطار بسيدة تلقي بنفسها على شريط السكة الحديد، مضيفة أن السئق تصرف بسرعة ويقظة تامة ليتمكن بالرباط وإيقاف القطار قبل دخوله المحطة تجنبًا لدهس السيدة التي ألقت بنفسها أمامه حرصًا على حياتها.

وبحسب بيان لهيئة السكة الحديد، حمل الأهالي الذين شاهدوا الواقعة السيدة من طريق القطار، ليواصل مسيره بعدها حتى المحطة دون أية إصابات أو تلفيات.

وأكدت الهيئة، أنه تم تسليم السيدة التي ألقت بنفسها على شريط السكة لمركز شرطة أبو تشت.

من ناحيتها أثنت الهيئة على يقظة وأداء قائد القطار لالتزامه في العمل وحرصه على اتباع التعليمات المنظمة لحركة وسلامة مسير القطارات، موضحة أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، وجّه بتكريم ومكافأة قائد القطار، حيث سيتم تكريمه بمكتب رئيس هيئة السكك الحديد.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة عند المرور عبر خطوط السكك الحديدية حفاظًا على أرواحهم وأمان وانتظام مسير القطارات.

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