هل تعاقب الحكومة المواطنين الذين لا يبلغون عن إلقاء مخلفات في الترع؟ متحدث الري يجيب

كتب– أسامة علي:

نفى محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تطبيق غرامة على المواطنين الذين تطل منازلهم على الترع حال عدم إبلاغهم عن أي مخالفات.

وشدد غانم على أهمة المسؤولية المجتمعية للمواطنين، وعلى من يرى مخالفة "يصور بالفيديو ويبعته، لأنه صعب نوفر مهندسين يتابعوا إلقاء المخلفات"، مناشدًا المواطنين الإبلاغ عن أي شخص يلقي القمامة في الترع على الرقم 01068800507.

وأكد متحدث الري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة "المحور"، أن جميع مهندسي الوزارة يعملون في مشروعات كبرى إلى جانب تبطين الترع، مضيفًا أن متابعة إلقاء المخلفات والقمامة يمثل عبئًا على مهندسي الوزارة.

ولفت إلى أن القانون الحالي لسنة 1984، يعاقب الأفعال المخالفة بغرامة 10 آلاف جنيه والحبس سنة، لأي شخص يقوم بأي تعديات أو إعاقة لسير المياه، مضيفًا أن الردم وإلقاء المخلفات والتعدي على الملكية العامة للمياه ضمن الأفعال المخالفة التي تسبب جرم كبير للفاعل.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع منذ فترة، بين وزارات الري والتضامن والتنمية المحلية، لعمل آلية لإنشاء منظومة التعامل مع المخلفات في محافظة البحيرة، ذاكرًا أنه في حالة نجاحها سيتم تطبيقها على كل المحافظات.

وناقش مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عددًا من القضايا والملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، فضلًا عن نظر 18 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.