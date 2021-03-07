الطقس حار.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة من 6 إلى 8 درجات في هذا الموعد
كتب– أسامة علي:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الـ6 أيام المقبلة من الاثنين 8 مارس وحتى السبت 13 مارس.
وأعلنت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارًا من الثلاثاء حتى الأربعاء، ستشهد الحالة الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الخميس 11 مارس إلى السبت 13 مارس.
وجاءت الظواهر الجوية كالتالي:
الاثنين 8 مارس:
شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطلحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء 9 مارس:
أتربة عالقة نهارًا: على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.
نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
الأربعاء 10 مارس:
نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.
الخميس 11 مارس:
نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية.
الجمعة 12 مارس:
نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
السبت 13 مارس:
شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطلحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء .
اقرأ أيضًا..
- الشتاء لم ينته.. تحذيران من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
185922
عدد المصابين
-
143575
عدد المتعافين
-
10954
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
117043688
عدد المصابين
-
92587702
عدد المتعافين
-
2598596
عدد الوفيات
إعلان