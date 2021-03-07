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شبورة مائية وارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 72 ساعة

06:30 ص الأحد 07 مارس 2021
شبورة مائية وارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 72 ساعة

شبورة مائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية خلال 72 ساعة مقبلة، والتي تشمل اليوم الأحد، والإثنين، والثلاثاء المقبل.
وتشمل الظواهر الجوية ظهور الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة.
يوم الأحد7 مارس
شبورة مائية صباحاً، على بعض المناطق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما يلاحظ نشاط للرياح على المناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
الإثنين 8 مارس
شبورة مائية صباحا على بعض المناطق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء 9 مارس
تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على كافة أنحاء الجمهورية من 4 إلى 5 درجات، ويلاحظ شوائب عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية.
كما يكون هناك نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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