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افتتاح الدورة الرابعة من الملتقى العربي للكاريكاتير في الأوبرا (صور)

11:04 م السبت 06 مارس 2021
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تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، وذلك بقاعة صلاح طاهر، بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الكاريكاتير والفنانين التشكيليين والإعلاميين، وتستمر فعاليات الدورة الرابعة للملتقى حتى 10 مارس الجاري.

تضمن معرض الملتقى ما يقرب من 100 لوحة نادرة وأصلية لرواد الكاريكاتير في مصر، والوطن العربي، وكذلك المجلات الفكاهية الساخرة التي صدرت منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى معرض خاص عن كورونا، والذي يأتي تفاعلا مع إجراءات الدولة المصرية، وما اتخذته من قرارات واشتراطات احترازية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين تحت عنوان "الكاريكاتير يتحدى كورونا"، بمشاركة 150 فنانًا عربيًا يمثلون جميع الدول العربية للمرة الأولى، ويضم المعرض أكثر من 200 كاريكاتير بأساليب متنوعة تكشف كيف تعامل رسام الكاريكاتير العربي مع وباء كورونا مابين التحذير والتوعية والفكاهة والطرافة.

الملتقى العربي للكاريكاتير الدكتور مجدي صابر دار الأوبرا المصرية

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