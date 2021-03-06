"القومي للترجمة" يعلن شروط المشاركة في الملتقى العلمي "ثروت عكاشة مترجمًا"

(مصراوي):

أعلن المركز القومي للترجمة، عن إقامة الملتقى العلمي "ثروت عكاشة مترجما.. استراتيچيات المترجم الثقافي" يوم 7 أكتوبر 2021.

وفي بيان أصدره المركز، أعلن عن قبول أبحاث المتخصصين للمشاركة في الملتقى وحدد فيه المحاور المقترحة والشروط.

وجاء في البيان؛ هذا الملتقى نتتبع معا فيه كيف انعكست استراتيجيات "عكاشة"، الرسمية على ممارساته الثقافية التطبيقية وبشكل خاص في مجال الترجمة، حيث يناقش المترجمون والباحثون والنقاد اختيارات ثروت عكاشة مترجِما عن الإنجليزية والفرنسية ودلالاتها، كما يطرحون احتمالات قراءة مشروعه الثقافي مترجَما: يتوقفون عند ماذا ترجم؟ ولماذا؟ وكيف ترجَم؟ وكذلك كيف يترجَم؟

وأضاف البيان: "عرفنا عكاشة مسئولًا عن وقائمًا على الصناعة الثقافية في مصر، وناقدًا ومؤلفًا ومحققًا، والآن نحاول ونحن نحتفل بمئويته اكتشاف جوانب معرفية في تكوين فارس نهضة الثقافة المصرية بالمناقشة والدراسة لوجه نبيل من أوجه نشاطاته المعرفية: مترجمًا".

المحاور المقترحة: الترجمة صناعة ثقافية، إشراقة المعرفة في العمل الترجمي، تعريف المصطلح الفني وتعريبه، خصوصية ترجمة النوع الأدبي، ثقافة المترجم، الترجمة خدمة معرفية، توازن المبنى والمعنى في النص المترجم، الترجمة وجهة نظر، تحولات المترجم الأسلوبي عبر المجالات المعرفية، التطبيق في استراتيجيات الترجمة، استجابات القراء للنص الترجمي، المستويات اللغوية في الترجمة، تلاقي رؤى المترجم بين مؤلفاته وترجماته، ميثاق العمل الثقافي الترجمي، المترجم مترجَما (تجارب في ترجمة مؤلفات ثروت عكاشة).

وحول شروط المشاركة في الملتقى؛ يرسل ملخص البحث فيما لا يتجاوز 200 كلمة، واستمارة المشاركة، في موعد أقصاه 1يونيو 2021 على البريد الالكتروني للمركز، على أن تعلن الموضوعات المقبولة 1 يوليو 2021.

وفي حال إبلاغ الباحث بقبول الملخص يرسل البحث بحد أقصى 8000 كلمة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2021، مع الالتزام بضوابط الكتابة التالية: "هوامش سفلية، الكتابة Times New Roman، حجم الخط 14، المسافة بين السطور 5.1، ويلتزم بقواعد الـMLA في توثيق الاقتباسات والهوامش وثبت المراجع، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية البحوث المقبولة للمركز القومي وتنشر في إصدار محكم، كما تنشر الأبحاث المقبولة بعد تحكيمها في إصدار خاص بالمؤتمر، وتسلم في الجلسة الختامية للمؤتمر جائزة ثروت عكاشة للترجمة في دورتها الأولى.

جدير بالذكر أن ثروت عكاشة أدار معركة مصر الثقافية بدء من 7 أكتوبر 1958 بعد العدوان الثلاثي، وعبر ثمان سنوات وعلى فترتين وزاريتين أنقذ آثارها، وشيد قصورها الثقافية ومتاحفها، وأسس أكاديميتها للفنون بكل روافدها التنويرية، ومسارحها وبيوت فنونها، وحفظ تراث فنونها الشعبية، ونظم الاحتفال بألفية قاهرتها، وجعل ثقافتها جماهيرية، وأضاف إلى ذلك الكثير من علامات النهضة التي أثرت رأس مال مصرنا الثقافي ورصيدها الحضاري.

ألف وترجم وحقق، فكتب الموسوعة والمعجم، والدراسة النقدية والمحاضرة، وخاض فيها مجالات متنوعة في النحت والتصوير والموسيقى والعمارة الإسلامية والمقامة والمسرح والشعر وأدب الرحلات، وترجم الشعر والمسرح والتربية وعلم النفس والرواية والحِكَم والتأملات الفلسفية والمذكرات الساخرة والتخطيط العسكري.​