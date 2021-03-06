أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث أسيوط الغربي متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من السودان

08:24 م السبت 06 مارس 2021
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من السودان

الرئيس السيسي

(مصراوي):

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن، عقب اتمام زيارته للسودان الشقيق، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتوجّه الرئيس السيسي بالتهنئة إلى الأشقاء في السودان بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح، نتيجة إخلاص كافة الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصرًا جديدًا من السلام والتنمية والازدهار يشمل كافة أبناء السودان.

وأكد الرئيس للجانب السوداني أن "مصر ستظل معهم قلبًا وقالبًا، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، والذي يعد جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي".

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السودان بسام راضي

الخبر التالى:

فيديو | توافد المعزين على عزاء "رجب العطار".. أشهر عطار في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 187716

    عدد المصابين

  • 144917

    عدد المتعافين

  • 11082

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 118096425

    عدد المصابين

  • 93721102

    عدد المتعافين

  • 2619861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار عاجل من النائب العام بشأن المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا