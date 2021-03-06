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رئيس "السادات": تنفيذ خطوط نقل كهرباء بأطوال 23.5 كم لتغذية المدينة

04:00 ص السبت 06 مارس 2021
رئيس "السادات": تنفيذ خطوط نقل كهرباء بأطوال 23.5 كم لتغذية المدينة

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل كهرباء جهد 66 ك.ف بإجمالى أطوال 23.5 كم لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، باستخدام أبراج single pole و"هاي ماست أحادي" لأول مرة بمدينة السادات.

وأوضح منيع، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الرابط بين محطة المحولات الصناعية ومحطة المطورين بطول 3.5 كيلو متر، وخط الربط بين محطة الحي المتميز ومحطة المطورين بطول 20 كليو مترًا.

كما أوضح المهندس إبراهيم الطاهر مدير عام الكهرباء، أنه لم يتم استخدام الأبراج الهيكلية المعتاد إنشاؤها في خطوط نقل الكهرباء إلا عند نقاط البداية والنهاية ومناطق تقاطعات الطرق، وتم استخدام الأعمدة الأحادية تماشيًا مع رؤية الدولة في تطوير كافة القطاعات والخدمات، لافتًا إلى أن مميزات تلك الأبراج توفير المساحات الأرضية حيث أقيمت تلك الخطوط على طرق رئيسية تخدم المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية، كما أنها تضيف مظهرًا جماليًا وحضاريًا في سابقة هي الأولى من نوعها في طرق نقل الكهرباء في المدينة.

مدينة السادات علاء منيع خطوط نقل كهرباء

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