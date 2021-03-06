رئيس مدينة بدر يوجّه بتكثيف الأعمال لإنهاء 8400 وحدة إسكان اجتماعي

كتب– أسامة علي:

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعاً مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروع 351 عمارة بإجمالي 8424 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، بشأن متابعة نسب الإنجاز ومعدل الأداء خلال الفترة المقبلة وإزالة العقبات، حيث حضر الاجتماع نواب رئيس الجهاز ومعاونوه، ومسئولو المشروعات.

وطالب مندور، مسئولي الشركات المنفذة بوضع خطة زمنية مكثفة لاستلام المشروع، وتكثيف الأعمال للانتهاء في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز العيني للوحدات بلغت نحو 93%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 30/6/2021.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على الالتزام بجودة التشطيبات والوقوف علي كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، مضيفاً أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم الحاجزين لوحداتهم المخصصة لهم.