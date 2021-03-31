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الطيران المدني تنعى الدكتور كمال الجنزوري

11:59 م الأربعاء 31 مارس 2021
الطيران المدني تنعى الدكتور كمال الجنزوري

كمال الجنزوري

كتب - محمد عبيد:

نعت وزارة الطيران المدني، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية، الأربعاء، عبر بيان رسمي أصدرته الوزارة.

وتقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وجميع العاملين بخالص التعازى والمواساة، لأسرة الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

وقال وزير الطيران: "رحم الله الفقيد وجزاه خير الجزاء لما قدمه فى خدمة الوطن".

وفاة كمال الجنزوري كمال الجنزوري الطيران المدني محمد منار

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