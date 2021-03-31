ارتفاع الموج ٤ أمتار.. الأرصاد: ليلة مطيرة على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ليلة مطيرة على مدن الساحل الشمالي (السلوم ومطروح وظهيرهما الصحراوي).

يأتي ذلك بسبب تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة حيث تمتد تدريجيا إلى الإسكندرية ومناطق من الوجه البحري صباحا.

كما تنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع في الأمواج تصل من ٣ إلى ٤ أمتار.