أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ارتفاع الموج ٤ أمتار.. الأرصاد: ليلة مطيرة على هذه المناطق

11:26 م الأربعاء 31 مارس 2021
ارتفاع الموج ٤ أمتار.. الأرصاد: ليلة مطيرة على هذه المناطق

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ليلة مطيرة على مدن الساحل الشمالي (السلوم ومطروح وظهيرهما الصحراوي).

يأتي ذلك بسبب تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة حيث تمتد تدريجيا إلى الإسكندرية ومناطق من الوجه البحري صباحا.

كما تنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع في الأمواج تصل من ٣ إلى ٤ أمتار.

3 (1)3 (2)

الأمطار الطقس الغيوم السلوم مطروح

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: مصر تستقبل 854 ألف جرعة من لقاح "استرازينيكا" - بث مباشر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: مصر تستقبل 854 ألف جرعة من لقاح "استرازينيكا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا