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بعد تخطي أزمة السفينة.. وفد برلماني يزور قناة السويس لتحية العاملين وبحث سبل الدعم

11:14 م الأربعاء 31 مارس 2021
بعد تخطي أزمة السفينة.. وفد برلماني يزور قناة السويس لتحية العاملين وبحث سبل الدعم

تعويم سفينة قناة السويس

كتب- نشأت علي:
انطلق وفد برلماني من أعضاء مجلس النواب، في زيارة رسمية إلى قناة السويس، اليوم الأربعاء، بهدف توجيه تحية شكر وتقدير، نيابةً عن المجلس، إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وجميع المسؤولين والعاملين، على جهودهم المضنية خلال أزمة السفينة الجانحة.

ويضم الوفد المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائبَين محمود عبد العزيز الضبع، ووحيد قرقر، وكلَي لجنة النقل.

ويضم الوفد أيضًا النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، واللواء يحيى عيسوي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.

ويجري الوفد خلال الزيارة جولة في الممر الملاحي، في إطار الاستمرار في توصيل رسائل طمأنة للاقتصاد العالمي عن عودة الأمور إلى طبيعتها في قناة السويس، وأن مصر قادرة بسواعد أبنائها على تخطي الصعاب والأزمات.

ويبحث الوفد مع الفريق أسامة ربيع كيفية دعم القناة وجميع العاملين بها؛ لما تمثله من أهمية اقتصادية عظيمة لمصر والعالم، وكذلك التطرق إلى سير العمل داخل القناة.

سفينة قناة السويس وفد برلماني هيئة قناة السويس تعويم السفينة الجانحة

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