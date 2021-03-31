"فائدة 3%".. ما الإعلانات التي ستطرحها الإسكان بنظام التمويل العقاري؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الاتفاق على طرح عدد من المشروعات السكنية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وجاءت المشروعات التي سيتم طرحها على النحو التالي:

الإعلان الأول:

عبارة عن الاتفاق على بيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطي الدخل ضمن إعلان المرحلة الأولى بمشروع "سكن لكل المصريين" بالأراضي السابق إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستتيحها وفقًا لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنويًا لمدة تصل إلى 30 عامًا، على أن يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية، وحال زيادة عدد المتقدمين على الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية.

الإعلان الثاني:

تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة وفقًا لقواعد البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسطي الدخل للوحدات السكنية بعدد من المدن، إضافة إلى الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المتوفرة بمدن ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وبني سليمان وإهناسيا ببني سويف، بعدد 5828 وحدة بسعر البيع المعتمد للوحدات السكنية السابق طرحها بإعلان "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بمساحة 90 م2، بدعم نقدي يتراوح بين 5 ـ 60 ألف جنيه وفقًا للدخل.

الإعلان الثالث:

تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية في مدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبورفؤاد ببورسعيد، وشطا والزرقا بدمياط، وذلك فور الانتهاء من تنفيذها بذات الشروط المقررة سابقًا، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط.

الإعلان الرابع:

تم الاتفاق على طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنويًا، لمدة تصل الى 30 عامًا، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل (ذوي صافي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنويًا لمدة تصل إلى 20 عامًا، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط (ذوي صافي الدخل الشهري أعلى من 10 الاف جنيه شهريًا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة).

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