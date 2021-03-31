وزير الرياضة: حياة كريمة تستهدف تطوير 984 مركز شباب

كتب - نشأت علي:

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، تشمل دعم وتطوير مراكز الشباب في المدن والقري، مشيرا إلى أنه في إطار المبادرة يتم إنشاء 54 مركز شباب، وتطوير 984 مركز شباب أخري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، مساء اليوم، لدراسة خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي ومناقشة سبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الاهتمام بالاقتصاد الاستثماري الخدمي لتعظيم موارد مراكز الشباب، وذلك من خلال مشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، والتى ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم إطلاقه في أغسطس 2018، بغرض استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص .

وأوضح الوزير، أن المشروعات المطروحة تشمل (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعى ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وصالات العاب وملاهى للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة إلى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة، مشيرا إلى حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث إنها تأتى دون تحميل ميزانية الوزارة اى أعباء مالية، بجانب أنه يتم إنشاء بنية تحتية أساسية قوية لمراكز الشباب والتى تساهم بشكل كبير فى بناء الإنسان المصرى عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.

وتابع صبحي: "الخطة السنوية لا تكفي لتلبية احتياجات مراكز الشباب، موازنة مراكز الشباب كانت 250 مليون جنيه، ومجلس النواب زودها إلى 650 مليون في العام المالي 2020/2021، لكن أيضا غير كافية، لذلك

نلجأ إلي الاستثمار، وعوائد الاستثمارات في مراكز الشباب بلغت مليار و 439 مليون جنيه خلال سنتين، بجانب مساهمتها في توفير فرص عمل للشباب، ومراكز الشباب لازم يكون ليها دخل وموارد حتي تطور، وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت 36 مليون و419 ألف دعم مراكز الشباب خلال 2019/2020.