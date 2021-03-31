استجابة فورية.. الجيزة: إغلاق محل تجاري بمدخل بوابة خوفو بهضبة الأهرام

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إغلاق أحد المحال التجارية المقامة بالمخالفة للقانون في مدخل بوابة خوفو بهضبة الأهرام.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتنسيق مع قطاع هضبة الأهرام باتخاذ اللازم نحو إزالة أسباب الشكوى الواردة للمحافظة، وبناء عليه توجهت حملة من حي الهرم إلى العقار وتبين صحة الشكوى وتم الإغلاق الفوري للمحل ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك وصاحب النشاط.

يأتي ذلك في استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين من قاطني أحد العقارات بشارع الثروة المعدنية - مدخل بوابة خوفو بهضبة الأهرام، بشأن قيام أحد المحال التجارية المقامة بالمخالفة للقانون باستقطاع جزء من جراج العقار إلى جانب المساحة المخصصة له ولا يتبع إجراءات السلامة والحماية المدنية مما يمثل ضررا على المواطنين.