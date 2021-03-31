رئيس إسكان النواب يطالب بتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لأفريقيا

كتب - نشأت علي:

طالب النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بضرورة تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا، مشددا على أهمية وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التي نواجهها، لاسيما و أن السوق الإفريقي مفتوح لدول أخرى على مستوى المقاولات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، الأربعاء، لمناقشة ملف المعوقات الخاصة بتصدير المقاولات المصرية خاصة للدول الإفريقية.

وقال إن اللجنة ستطرح كافة الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها الشركات والمستثمر المصرى، على الجهات المختصة ليكون هناك تكامل في التعاون بينهما، لتذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية في السوق الأفريقية.

وشدد حمودة على أهمية التركيز على 5 دول إفريقية حسب أولويات الدولة المصرية، تبدأ فيها التجربة في تمويل هذا القطاع ووضع الاستراتيجية التي تجعلنا على الطريق الصحيح لمنافسة الشركات التركية والصينية التي تتوغل في افريقيا.

وأشار حمودة، إلى أنه سيكون هناك جلسات استماع تعقدها اللجنة لممثلي الحكومة، من جهات لها أن تطرح رؤية وحل معوقات سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا، ومن أهم المعوقات، التي تواجهنا توفير البنوك المصرية في دول إفريقيا ودعم قطاع الاستشارات ومراكز التدريب وكذلك قاعدة بيانات من قوانين الدول المستهدفة لحماية الاستثمارات.

ومن جانبه أشار رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إلى أن هناك نقاط أساسية يجب أن نطلع عليها ونعمل عليها من أجل أن يكون هناك تواجد قوي للاستثمار المصري في إفريقيا، منها مفهوم التسويق ودراسة السوق الإفريقي ونوع المشاريع المستهدفة في الدول الإفريقية، بجانب أزمة للتدريب ومركز التدريب المصري.