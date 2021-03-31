السياحة تعلن عن رابطين لبث موكب نقل المومياوات الملكية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، رابطين لتقديم خدمة البث المباشر للحدث الفريد لموكب المومياوات الملكية، السبت المقبل.

وأعلنت وزارة السياحة أن خدمة البث المباشر لموكب المومياوات الملكية ستكون عبر الرابطين التاليين:

اضغط هنا

اضغط هنا

وأطلقت وزارة السياحة، فيلماً ترويجياً بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ 22 مومياء ملكية التي ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط يوم السبت المقبل ٣ إبريل.

ويلقي الفيلم مزيد من الضوء من لقطات حصرية على تاريخ كل المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة.