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غدا.. مصر للطيران تسير 70 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

08:08 م الأربعاء 31 مارس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 70 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنها 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٥ رحلة دولية إلى كل من (بيروت، نادجمينا، لاجوس، أكرا، تونس، إسطنبول، الدوحة، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، عمان، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس ابابا، دبي، جوهانسبرج، جوانزو)، و٢١ داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و٤ شحن جوى، لنقل 7 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلة دولية فيروس كورونا حركة الطيران

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