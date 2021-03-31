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إلغاء الاحتفالات.. الجيزة تهنئ أبناء المحافظة بالعيد القومي

08:04 م الأربعاء 31 مارس 2021
إلغاء الاحتفالات.. الجيزة تهنئ أبناء المحافظة بالعيد القومي

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة


كتب - يوسف عفيفي:

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية، برقية تهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي.

وجاء في نص البرقية: "يسرني أن أتقدم لأهالي محافظة الجيزة بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يأتي إحياءً لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919.

وقال المحافظ: "إننا اليوم إذا نحيي هذه المناسبة التاريخية، فإننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي السياق ذاته، أعلنت المحافظة، إلغاء احتفالات العيد القومي هذا العام، وذلك تضامنًا مع القرارات التي تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيتم الاكتفاء بافتتاح بعض من المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة دون أي تواجد من قبل المواطنين للحد من أي تجمعات.

وتمنت محافظة الجيزة لمواطنيها مزيدًا من التقدم والعافية، وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية حرصًا على سلامتهم.

الجيزة العيد القومي الغاء احتفالات أحمد راشد

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