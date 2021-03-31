الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري - صور

كتب - يوسف عفيفي:

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، الجنازة العسكرية التي أقيمت للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأقيمت الجنازة العسكرية، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وعقب انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، قدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد، الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة.

الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق من مواليد 1933، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكان صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه بوقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

وشغل الجنزوري أيضًا منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بنى سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء، ثم رئيسًا للوزراء، وشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وعضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومنصب مستشار اقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات، وقام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب، ثم مستشار لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013.