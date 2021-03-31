مختار جمعة يبحث مع قيادات الأوقاف استعدادات المساجد لشهر رمضان.. غدا
كتب - محمود مصطفى:
يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ظهر غد الخميس، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد.
ودعا وزير الأوقاف، الله العلي العظيم أن يبلغنا رمضان بكل خير، وأن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قررت السماح بأداء الصلوات في المساجد وصلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة القيام، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.
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