حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل وزير خارجية كرواتيا.. وانطلاق تدريب "نسور النيل 2" بين مصر والسودان



كتب - أحمد مسعد :

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، انطلاق فعاليات تدريب نسور النيل 2، وعلاوت وحوافز جديدة للعاملين، والأرصاد توضح طقس ال48ساعة القادمين.



ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: