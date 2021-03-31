المترو: انتظام حركة القطارات بالخط الأول من المرج الجديدة إلى حلوان
كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الاتجاهين، بعد حدوث عطل مفاجئ بأحد القطارات نتيجة رباط بين محطتي دار السلام وحدائق المعادى في اتجاه حلوان مما أدى إلى تأخر حركة القطارات بالخط الأول لمدة ١٣ دقيقة فقط.
وانتقلت فرق الطوارئ على الفور إلى مكان العطل، وتم سحب القطار ودخوله سكة الوسط بمحطة دار السلام وتسيير حركة القطارات كالمعتاد في الاتجاهين، مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.
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