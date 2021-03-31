النقل: وصول آخر 10 جرارات أمريكية جديدة إلى ميناء الإسكندرية "صور"

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية عن وصول آخر 10 جرارات سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة، وإجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ 181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار، تم التعاقد عليها مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية.



وأشار البيان، إلى أنه بوصول الـ 110 جرارات جديدة وبتوالي إجراء عمرات لـ 81 جرارا سبق توريدهم منذ عدة سنوات والتي تم الانتهاء من إجراء العمرات لـ 20 جرارا حتى الآن سيشكل ذلك قوة دعم كبيرة لقوة الجر في السكة الحديد.

كما أشار البيان، إلى أن خطة تطوير السكة الحديد تشمل إلى جانب دعم أسطول الوحدات المتحركة من جرارات وعربات بعربات وجرارات جديدة تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لزيادة عناصر السلامة والأمان على الخطوط وكذلك تطوير البنية التحتية من مزلقانات ومحطات وقضبان وكذلك إعادة تأهيل العنصر البشري وتدريبه على نظم التكنولوجيا الحديثة.