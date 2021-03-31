بالفيديو.. شريف مدكور يتلقى لقاح كورونا في المركز الطبي بالقطامية

كتب- مصراوي:

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة للمواطنين بشأن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وشرح مدكور، في فيديو، نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على فيسبوك، خطوات تسجيله للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وتعامل الوزارة معه وصولا إلى تلقي اللقاح بالمركز الطبي بالقطامية.

وقالت الوزارة: "للتسجيل وحجز اللقاح يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني http://egcovac.mohp.gov.eg"، أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يجدون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا).