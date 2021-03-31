نسور النيل 2.. تدريب جوي مصري سوداني في قاعدة مروى بمشاركة الصاعقة

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كتب- محمد سامي:

نفذت القوات المشاركة بالتدريب الجوي المشترك "نسور النيل - 2" عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك "نسور النيل - 2" وتجرى فعالياته حالياً بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمي المختلفة.

وتفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، القوات المشاركة في التدريب واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو.

وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.​