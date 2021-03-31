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لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. من يستفيد من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%؟

04:39 م الأربعاء 31 مارس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات خاصة بالحاجزين بمشروعات وزارة الإسكان بمختلف مستوياتها تتعلق بمدى الاستفادة من المبادرة الجديدة للتمويل العقاري الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي بإطلاقها بفائدة 3% ونظام سداد على 30 سنة.

ويوضح مصراوي المشروعات المستفيدة من المبادرة الجديدة، والمشروعات غير المستفيدة من هذه المبادرة وحجم الفائدة الذي سيطبق عليها، والتي جاءت على النحو التالي وفقا لمجلس الوزراء:

أولا.. المستفيدين من الفائدة 3%:

1- مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى والتي تضمنت شقق للإسكان الاجتماعي وأخرى للإسكان المتوسط بعدد كبير من المدن الجديدة وكان التقديم لهذا الطرح خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وبلغ عدد المتقدمين 304 ألف تقريبا.

ثانيا: غير المستفيدين:

1- يوجد عدد كبير من الإعلانات في مشروع الإسكان الاجتماعي لن يستفيدو من الفائدة الـ3%، وهم الإعلانات التي سبقت المرحلة الاولى من سكن لكل المصريين، وهم الإعلان التاسع حتى الثالث عشر والذي يجرى عمليات التخصيص والتسليم لهم في الوقت الراهن وسيتم معاملتهم بفائدة 7%.

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الإسكان الاجتماعي مجلس الوزراء شقق الإسكان الاجتماعي مصطفى مدبولي مبادرة التمويل العقاري التمويل العقاري

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