وزير الأوقاف ينعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق
كتب- مصراوي:
نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق.
ودعا وزير الأوقاف - في بيان اليوم الأربعاء - الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، سائلا المولى له واسع الرحمة والمغفرة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان