وزير الأوقاف ينعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق

كتب- مصراوي:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق.

ودعا وزير الأوقاف - في بيان اليوم الأربعاء - الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، سائلا المولى له واسع الرحمة والمغفرة.​