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وزير الأوقاف ينعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق

04:18 م الأربعاء 31 مارس 2021
وزير الأوقاف ينعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- مصراوي:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق.

ودعا وزير الأوقاف - في بيان اليوم الأربعاء - الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، سائلا المولى له واسع الرحمة والمغفرة.​

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كمال الجنزوري وفاة كمال الجنزوري

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