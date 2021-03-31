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الحكومة توافق لمحافظة بورسعيد على استغلال قطعة أرض لإقامة مدرسة "عربي - لغات"

04:17 م الأربعاء 31 مارس 2021
الحكومة توافق لمحافظة بورسعيد على استغلال قطعة أرض لإقامة مدرسة "عربي - لغات"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وقد وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع، في قطعة أرض لاستغلالها في إقامة مدرسة (عربي ـ لغات)، وذلك في إطار تكامل الخدمات بنطاق مشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد لخدمة الأهالي بالمحافظة.

مصطفى مدبولي بورسعيد الحكومة قطعة أرض انشاء مدرسة

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