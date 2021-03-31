أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

قادرون على إدارة الأزمات.. برلماني يؤيد مقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد

04:13 م الأربعاء 31 مارس 2021
قادرون على إدارة الأزمات.. برلماني يؤيد مقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد مقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد، معربًا عن سعادته في حال حصول هذا المرفق على تلك الجائزة.

وأوضح الجاهل، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة أكبر دليل على كفاءة العاملين بها ومدى أهميتها، بعد توقف 6 أيام أسهمت في تعطيل حركة الملاحة، وكان نجاح تعويم السفينة بسواعد وإمكانات مصرية خالصة، وسط متابعة عالمية ودولية، وسيظل المصريون قادرين على إدارة الأزمات بجدارة، وهو أكبر دليل على فوزها بهذه الجائزة.

ووجه عضو مجلس النواب التحية والشكر للقيادة السياسية؛ وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود رجال القناة بإشراف الفريق بحري أسامة ربيع، وكل جنود مصر الأوفياء الذين سهروا من أجل تدارك الأزمة والحفاظ على الشريان الملاحي الشاهد على تاريخ عريض من وفاء المصريين وقدراتهم الخارقة على تجاوز المحن.​

مجلس النواب النائب هشام الجاهل قناة السويس جائزة نوبل للاقتصاد

الخبر التالى:

الحكومة توافق لمحافظة بورسعيد على استغلال قطعة أرض لإقامة مدرسة "عربي - لغات"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حوافز وعلاوة دورية.. 9 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا